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Эксперт отрицает проблему безработицы среди молодёжи в России

Общество

34% безработных в России — это молодые люди в возрасте до 29 лет. Высокий уровень безработицы молодёжи вызван несоответствием рынка труда современным требованиям, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Эксперт отрицает проблему безработицы среди молодёжи в России

Может быть, современный рынок труда не соответствует требованиям поколения Z? Об этом в интервью "Правде.Ру" рассказала директор по персоналу Первого ОФД (Оператора фискальных данных) Елена Булкина.

"Во-первых, ситуация, когда молодые люди даже с высшим образованием не могут найти работу, была всегда. Работодатель неохотно принимает молодёжь без опыта. И молодым людям обычно платят меньшую зарплату, чем людям с опытом. И абсолютно не важно, это поколение Y или Z.

И какие такие требования может выдвигать поколение Z? Рабочие места в большинстве своём уже давно соответствуют понятию "экономика, цифровизация".

Другой вопрос, что поколение Z — это люди, которые хотят совмещать работу и обычную жизнь, они больше задумываются о других сферах жизни, не связанных с работой. У молодёжи так было всегда. У них много интересов и вне работы.

Это просто очень удобно, на мой взгляд, сваливать всё на некоторое поколение. Почти всегда, если посмотреть статистику, люди до 29 лет составляли 34% безработных в России.

Есть данные о том, что сейчас молодые люди чаще регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей. Они очень активны. Я не могу сказать, что сейчас какие-то рабочие места, которые могут быть предложены молодёжи, плохо оборудованы или проседают по каким-то другим параметрам", — заключила собеседница "Правды.Ру".

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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