Более трети безработных в России составляет молодёжь

Высокий уровень безработицы молодёжи вызван несоответствием рынка труда современным требованиям, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

По её словам, сегодня рынок труда устроен таким образом, что на нём нет предложений, которые бы соответствовали требованиям поколения Z (людям, родившимся после 2000 года), сообщает РБК.

По статистике, молодые люди до 29 лет составляют 34% безработных в нашей стране.

За время пандемии, уровень безработицы в Забайкальском крае вырос почти в пять раз и к осени 2020 года составил 39 тысяч человек.

Минимальный размер пособия по безработице в данному регионе составит 1,8 тысячи рублей (для северных районов — 1,9 тысячи рублей). Максимальный размер пособия — 14,5 тысячи рублей (15,7 тысячи рублей — для северных районов).