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Эксперт: "Сокращённая рабочая неделя для женщин - это дискриминация"

Общество

В Москве хотят ввести четырёхдневную рабочую неделю для женщин, так как им сложно совмещать работу и домашние заботы.

Эксперт: "Сокращённая рабочая неделя для женщин - это дискриминация"

Данную инициативу в интервью "Правде.Ру" прокомментировала член комитета, депутат в ГД Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранам Светлана Бессараб.

"Я думаю, что на сегодняшний день эта инициатива не может быть реализована. Некоторые работодатели и так достаточно неохотно берут на работу юных девушек, беременных женщин, так как для женщин Трудовой кодекс предусматривает дополнительные преференции и льготы.

Для беременных женщин — это лёгкий труд с выплатой той же самой заработной платы, которую они получали до беременности. Для кормящих матерей — это отпуск по уходу за ребёнком. Работодатель не может нанять работника на это постоянное рабочее место. Только по срочному трудовому договору на период отсутствия женщины. Кроме того, для кормящих мам предусмотрены дополнительные гарантии по отдыху в удобное для неё время, если в семье двое и более детей.

Даже сегодня женщины получают заработную плату ниже, чем мужчины. Отчасти это связано с тем, что женщинам не разрешено работать на вредных и опасных производствах. И это хорошо, потому что данная мера защищает здоровье женщин.

Если мы сегодня сделаем четырёхдневную рабочую неделю для женщин, а мужчины по-прежнему будут работать пять дней в неделю, то работодатели будут неохотно брать женщин на работу. Кроме того, данная мера может привести к перегрузке, когда мужчина будет говорить "ну ты же меньше работаешь, сиди дома и успевай всё по дому". На мой взгляд, сегодня не нужно именно по гендерному признаку принимать такие решения", — пояснила собеседница "Правды.Ру".

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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