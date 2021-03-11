Для жительниц Москвы хотят сократить рабочую неделю до четырёх рабочих дней.
"Сейчас депутаты активно обсуждают четырёхдневную рабочую неделю для всех… Мне кажется очень правильным, я как омбудсмен поддержу четырёхдневную рабочую неделю для женщин", — заявила в ходе "круглого стола" о правах женщин омбудсмен Татьяна Потяева.
Потяева отметила, что очень сложно совмещать карьеру и работу по дому.
Также она отметила, что сокращение рабочей недели будет ещё не раз обсуждаться. Кроме того, у многих экспертов расходятся мнения по данному вопросу.
Эта тема будет касаться не только столицы, но и других российских регионов, подчеркнула Потяева.
"И мы, в том числе, может, мониторинг проведём, как только откроется у нас личный приём населения. Мы изготовим какой-нибудь интересный опросный лист и проведём опрос тех, кто придёт к нам в аппарат по этой теме", — цитирует её слова ТАСС.
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