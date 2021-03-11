В Москве хотят ввести четырёхдневную рабочую неделю для женщин

Для жительниц Москвы хотят сократить рабочую неделю до четырёх рабочих дней.

"Сейчас депутаты активно обсуждают четырёхдневную рабочую неделю для всех… Мне кажется очень правильным, я как омбудсмен поддержу четырёхдневную рабочую неделю для женщин", — заявила в ходе "круглого стола" о правах женщин омбудсмен Татьяна Потяева.

Потяева отметила, что очень сложно совмещать карьеру и работу по дому.

Также она отметила, что сокращение рабочей недели будет ещё не раз обсуждаться. Кроме того, у многих экспертов расходятся мнения по данному вопросу.

Эта тема будет касаться не только столицы, но и других российских регионов, подчеркнула Потяева.

"И мы, в том числе, может, мониторинг проведём, как только откроется у нас личный приём населения. Мы изготовим какой-нибудь интересный опросный лист и проведём опрос тех, кто придёт к нам в аппарат по этой теме", — цитирует её слова ТАСС.