В Белоруссии разрешили ловить радиационную рыбу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко открыл Полесский радиационный заповедник для рыбаков, пишет «Poplawok».
По указу президента Белоруссии, река Припять, ставшая запретной зоной после аварии на Чернобыльской АЭС, вернулась в рыболовные угодья республики. Правда, ловить рыбу на «радиоактивной» реке можно будет не всем. Рыбачит на реке разрешили только НИИ «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник».
Лукашенко также разрешил заниматься сельским хозяйством в экспериментально-хозяйственной зоне особо охраняемой природной территории. В частности там можно будет разводить пчел, лошадей, выращивать овощи и фрукты, а так же водить по заповедным лесам туристов.
Фото: Фиш Тим Россия
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