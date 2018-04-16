Школьницы города Тары Омской области устроили пикник на Вечном огне, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.
Девочки 13-14 лет выложили в сеть трансляцию прогулки, во время которой жарят на прутике крабовые палочки на Вечном огне монумента в память о погибших в Великой Отечественной войне.
По данным Life.ru, на фотографии отмечена вторая школьница, а также размещена подпись: "Страдаем фигнёй".
Правоохранители отмечают, что девочкам 13 и 14 лет. Как пояснил заместитель главы Тарского района по соцвопросам Владимир Жилин, в школе за одной из девочек "проступков не замечали, хотя разговор с мамой показал, что есть серьёзные проблемы, и когда отец уезжает на вахту, девочка становится неподконтрольной".
При этом девочки не могут объяснить своё поведение. С ними будет проведена воспитательная работа.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что в подмосковной Кашире школьники затушили снегом Вечный огонь. Видео хулиганского поведения попало на камеры уличного наблюдения, сообщает ТК "Кашира".
Издание также информировало об аналогичном случае вандализма в Краснодарском крае. Там в Абинском районе две малолетние школьницы сплясали у Вечного огня, а после заплевали его. Их уже пристыдили перед всем классом, девочки хорошо учатся и слывут в школе примерными ученицами.
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