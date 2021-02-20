Эксперт Чернигов рассказал о стандартах школьного питания в России

В субботу, 20 февраля, президент АНО "Институт отраслевого питания" Владимир Чернигов дал большое интервью на тему качества школьного питания в городах России. Эксперт рассказал, что питание для учащихся с каждым годом становится все лучше. Однако в этой сфере до сих пор существуют проблемы.

По словам Владимира Валерьевича, на школьное питание в прошлом году обратил внимание президент России Владимир Путин. Тема стала широко освещаться в средствах массовой информации, появился общественный контроль. Эти факторы помогают лучше видеть проблемные точки по всей стране.

Примером качественной организации школьного питания выступает Москва. Столичные власти реформировали питание и внедрили систему "школьных ресторанов". В столице работают огромные логистические центры, обеспечивающие школы качественным сервисом.

В регионах дела обстоят хуже. По мнению Чернигова, это связано с тем, что стандарты питания в регионах разные. Он уверен, что нужно менять саму систему, нужные единые стандарты. Городам России лучше всего взять в пример Москву. В развитии системы управления, безопасности, стиля и технологий в школьном питании российская столица уверенно шагнула вперед. Она стала примером для многих городов мира.

Чернигов отмечает, в 2020 году началось реформирование систем школьного питания по всей стране. В данный момент не для всех регионов найден лучший выход. Тем не менее, в 2021 году специалисты намерены исправить ошибки и менять систему в лучшую сторону.