Следственный комитет предъявил Кире Ярмыш обвинение по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время несогласованной акции.
Напомним, Ярмыш считается пресс-секретарём блогера Алексея Навального. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на её адвоката Веронику Полякову.
"Ранее нас уведомили, что состоится процедура предъявления обвинения, она состоялась", — отметила правозащитница.
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