Пресс-секретарю Навального предъявили обвинения

Следственный комитет предъявил Кире Ярмыш обвинение по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время несогласованной акции.

Напомним, Ярмыш считается пресс-секретарём блогера Алексея Навального. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на её адвоката Веронику Полякову.