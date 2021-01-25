20-летний Сайд-Мухаммад Джумаев, который подрался с полицейскими в Москве 23 января, раскаялся в своём поступке.
Об этом изданию "Подъём" рассказала помощница депутата Госдумы Адама Делимханова Татьяна Лазина. Родители парня рассказали, что он случайно оказался на месте проведения митинга.
"Молодой человек раскаивается в содеянном, сожалеет об этом", — отметила помощница депутата.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.