Чеченец, дравшийся с ОМОНом в Москве, раскаялся в своём поступке

20-летний Сайд-Мухаммад Джумаев, который подрался с полицейскими в Москве 23 января, раскаялся в своём поступке.

Об этом изданию "Подъём" рассказала помощница депутата Госдумы Адама Делимханова Татьяна Лазина. Родители парня рассказали, что он случайно оказался на месте проведения митинга.