Жириновский призвал дать Навальному 20 лет тюрьмы

Алексей Навальный должен получить реальный тюремный срок за то, что ведёт антигосударственную деятельность по приказу западных спецслужб.

Такое мнение выразил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Надо по всем уголовным делам внести приговоры, не шутить, отправить далеко-далеко от Москвы, на Север, туда, где тундра, где птицы налету замерзают и падают на землю", — отметил политик на первом заседании Госдумы весенней сессии.

По словам Жириновского, Навальный уже заслужил наказание в виде 20 лет лишения свободы.