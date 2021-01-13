От родителей, получивших маткапитал, не будут требовать акт выполненных работ при использовании средств материнского капитала с целью компенсации затрат при строительстве жилого дома, сообщили в пресс-службе Минтруда.
"Проект постановления предусматривает исключение представления родителем, получившим сертификат на материнский капитал, акта выполненных работ при использовании средств маткапитала на компенсацию затрат при строительстве жилого дома", — говорится в сообщении.
Если строительство дома завершено, и имеется право собственности на объект, то не нужно будет требовать подтверждения факта проведения работ и представления сведений из соответствующего акта.
"Будет достаточно предоставить выписку из Россреестра в Пенсионный фонд, что дом находится в собственности", — уточнили в ведомстве.
Казахстан разрушит не активное протестное меньшинство, а пассивное большинство, "сидящее на кухнях". Оно не поддержит власти, когда настанет "час икс".