Минтруд хочет упростить использование маткапитала на строительство дома

От родителей, получивших маткапитал, не будут требовать акт выполненных работ при использовании средств материнского капитала с целью компенсации затрат при строительстве жилого дома, сообщили в пресс-службе Минтруда.

"Проект постановления предусматривает исключение представления родителем, получившим сертификат на материнский капитал, акта выполненных работ при использовании средств маткапитала на компенсацию затрат при строительстве жилого дома", — говорится в сообщении.

Если строительство дома завершено, и имеется право собственности на объект, то не нужно будет требовать подтверждения факта проведения работ и представления сведений из соответствующего акта.