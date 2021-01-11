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Ушёл из жизни легендарный психиатр-криминалист Михаил Виноградов

Общество

Эксперт "Правды.Ру", доктор медицинских наук, профессор психиатрии, основатель и руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов был одним из первых, кто стал выступать в конце нулевых в СМИ по вопросам психологии и экстрасенсорики.

Ушёл из жизни легендарный психиатр-криминалист Михаил Виноградов

Легендарный эксперт скончался в первый день нового 2021 года, но об этом стало известно только сегодня.

"Пришло печальное известие: 01.01.2021 умер Михаил Викторович Виноградов — психиатр-криминалист, принимавший участие в качестве наблюдателя в ранних сезонах "Битвы экстрасенсов", — говорится в сообщении на странице передачи "Битва экстрасенсов" в соцсети.

"Правда.Ру" выражает соболезнования родным и близким Михаила Виноградова.

Биография Михаила Виноградова

Михаил Юрьевич Виноградов родился в 1938 году в Москве.

Широкую известность он обрёл после появления в телепередачах каналов НТВ и ТНТ. Но не все зрители знали о том, что Михаил Виноградов был специалистом в области психиатрии и криминалистики. Он внёс огромный вклад в развитие криминалистики в нашей стране.

В студенческие годы Виноградов познакомился с экстрасенсом и целительницей Джуной Давиташвили.

После окончания аспирантуры и ординатуры он увлёкся изучением паранормальных способностей человека.

Михаил Виноградов работал в институте судебной психиатрии, в военном институте и стал доктором наук, проведя исследование деформации психики сотрудников МВД.

Психиатрия и криминалистика

Ему удалось достичь значительных успехов в исследовании психофизической реакции, поэтому его часто привлекали к работе в проектах, связанных с военной психологией.

Михаил Виноградов изучал возможность использования дара ясновидения в военных целях. По его инициативе был создан отряд для оказания экстренной помощи после стихийных бедствий и катастроф, который стал прообразом МЧС.

С 2000 года Михаил Виноградов занимался изучением психологического описания преступников. Он сотрудничал с Общественной палатой при президенте РФ, был консультантов совета МВД Российской Федерации и общественного совета ФСБ.

В 2009 году он организовал некоммерческое партнёрство "Лига экстрасенсов России".

Работа на телевидении

Михаил Виноградов был частым гостей телевизионных программ.

Так, в эфире передачи "Независимое расследование" канала НТВ он составил портрет "Барнаульского маньяка", что помогло поймать преступника.

Также он часто был ведущим экспертом проекта "Битва экстрасенсов".

Михаил Виноградов является автором большого количества научно-исследовательских работ. Некоторые его книги криминалиста до сих пор отмечены грифом "секретно".

Виноградов был отмечен почётным знаком "Изобретатель СССР" и входил в число научных деятелей России, имеющих значимые достижения в профильных областях.

Читайте и смотрите комментарии и интервью с Михаилом Виноградовым:

Криминалист: убийства детей на пути в школу — следствие плохой работы участковых

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Судьи нарисовали портрет обыкновенного убийцы

Педофилы попадут в "зону отчуждения"

Маньяка остановит только смертная казнь

Оружейному лобби есть где разгуляться в РФ

Михаил Виноградов: Насильник неисправим

"Полиции надо разрешить стрелять без предупреждения"

Михаил Виноградов: экстрасенсы на госслужбе

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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