Онищенко рассказал, как вернуться к работе после новогодних праздников

Новогодние праздники заканчиваются, и россиянам предстоит вернуться к привычному ритму жизни. О том, как это сделать правильно, в интервью ТАСС рассказал бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

В первую очередь он рекомендует выспаться. Также Онищенко считает, что не нужно уходить с головой в работу и загружать себя умственно и физически, если это возможно.

В первую очередь нужно быть внимательными к себе людям с гипертонией — им следует регулярно замерять давление.

Россиянам, которые отдыхали все 10 дней, тоже нужно следить за своим самочувствием.

Ранее Онищенко объяснил ковид-диссидентство в российском правительстве. Данное явление, по его мнению, было вызвано в том числе информационным давлением.