Онищенко объяснил ковид-диссидентство в российском правительстве

Появление ковид-диссидентов в правительстве в начале пандемии COVID-19 было вызвано в том числе с информационным давлением, пояснил в эфире НСН бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Тогда власти вынуждены были принимать решения на фоне "информационного террора", преобладающего над реальной ситуацией, отметил он.

"В некоторой степени это продолжается и сейчас", — объяснил Онищенко.

Также он отметил, что в условиях пандемии не стоило останавливать работу предприятий во всей стране, так как эпидемия охватила только Москву и ближнее Подмосковье. Это же относится и к ущербу, нанесённому экономике. Его можно было бы минимизировать, отменив ограничения на передвижение граждан, сообщает НСН.

Ранее Геннадий Онищенко рассказал, как нужно встретить Новый год в пандемию.