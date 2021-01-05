Психиатр опровергла существование "новогодней депрессии"

Многие люди сталкиваются с таким состоянием как депрессия. Психиатр Елена Клембовская в интервью "Звезде" объяснила, что представляет собой данное психическое расстройство, а также о том, существует ли на самом деле "новогодняя депрессия".

"Различают малые депрессии, когда человеку не хочется ничем заниматься, он не испытывает радость от жизни или от тех занятий, которые доставляли ему удовольствие, и глубокие тяжёлые депрессий с суицидальными мыслями и потерей перспектив в будущем, потерей оптимизма", — сказала Клембовская.

Часто избавиться от депрессии помогают изменения образа жизни и консультация психолога. Но если это не помогает, то человеку назначают соответствующие препараты.

Что касается понятия "новогодняя депрессия", то его не существует. По словам Клембовсксой, иногда люди просто не знают, чем им заняться.