Дума приняла закон о денежной компенсации для пенсионеров с 2021 года

Депутаты Госдумы приняли закон о денежной компенсации для пенсионеров с начала 2021 года. Новое постановление распространяется на граждан, которые живут в северных районах, а также в некоторых районах Приморья.

У пенсионеров-северян и сегодня есть такая возможность. Раз в три года они право на получение льгот за проезд к месту отдыха и обратно. Выплата была возможна только при условии, что пенсионер отдыхает в России. Деньги за отдых за рубежом не возвращали.

Теперь этот пункт подкорректировали. Денежные средства будут возвращаться даже если пенсионер отдыхает за границей.

Пенсионерам полагаются дополнительные возможности для реализации их прав и на получение компенсации может рассчитывать каждый, утверждает автор законопроекта Раиса Кармазина. Новый закон вступит в силу с 1 января 2021 года.