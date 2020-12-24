В Госдуме предложили платить женщинам маткапитал за отказ от аборта

Демографическая проблема в России обсуждается давно. Власти продолжают разрабатывать меры поддержки матерей, чтобы повысить рождаемость в стране.

Очередной способ решения проблемы предложил депутат Госдумы Владимир Жириновский. Политик считает, что для того, чтобы поддержать демографию в РФ, нужно выдавать материнский капитал женщинам, которые отказались от ребёнка.

Для поддержки демографии в России давать право на материнский капитал нужно женщинам, которые отказались от ребёнка. Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Жириновский перед пленарным заседанием.

"Если женщина не хочет ребенка и хочет сделать аборт, нужно уговорить её родить при двух условиях: мы заберем ребёнка, а она получит материнский капитал", — заявил политик перед пленарным заседанием.

Также лидер ЛДПР отметил, что в настоящее время маткапитал получают только женщины, родившие ребёнка и взявшие на себя обязанности по его воспитанию. Но, возможно, найдутся люди, которые будут готовы усыновить детей-отказников, сообщает "Парламентская газета".