Сергей Шнуров заявил, что не хочет делать прививку от коронавируса, поскольку не знает, как вакцина может себя повести через несколько лет.
"Никто пока не знает, как поведет себя вакцина через два года. Результатов клинических испытаний слишком мало. Подожду. Я не тороплюсь. Все-таки в некотором роде я тоже занимался медицинскими вопросами и понимаю, что пара месяцев для доскональной экспертизы — это ничто", — объяснил свою позицию музыкант.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит "дурить народ" под видом проведения конституционных реформ.