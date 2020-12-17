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Россиян хотят оставить без пластиковых банковских карт

Общество

Представители Сбербанка и ВТБ заявили, что уже через 2-3 года до 40-50% пластиковых карт будут заменены цифровыми.

В следующем году клиенты смогут оформить цифровые карты в дополнение к пластиковым. Важно, чтобы смартфон поддерживал технологию NFC, которая позволяет совершать бесконтактные платежи. Во второй половине 2021 года данная опция будет доступна клиентам при перевыпуске карт.

Другие банки также намерены заменить пластиковые карты цифровыми. Это связано с тем, что во время пандемии COVID-19 такой способ оплаты стал более популярным. Однако полностью отказываться от выпуска пластиковых карт банки не собираются, так как они более привычны для людей, сообщает РБК.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Наталия Красовская
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