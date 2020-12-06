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Больной раком Тиньков дал совет россиянам

Общество

Российский банкир Олег Тиньков успешно борется с раком крови и планирует полностью восстановиться уже в следующем году.

Бизнесмен признался, что очень большую роль в его борьбе с онкологией сыграл спорт. Ранее Тиньков занимался велоспортом.

"Да, болезнь оказалось долгая, сложная и противная. Если бы не моя спортивная подготовка, непонятно, как и бороться, так что занимайтесь спортом!" — написал предприниматель в Instagram.

"Не болейте и наслаждайтесь каждым днем своей жизни, это не повторится, за последние 14 месяцев в кровати я это понял", — добавил Тиньков.

Автор: Алексей Корнеев, Куратор: Наталия Красовская
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