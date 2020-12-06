Российский банкир Олег Тиньков успешно борется с раком крови и планирует полностью восстановиться уже в следующем году.
Бизнесмен признался, что очень большую роль в его борьбе с онкологией сыграл спорт. Ранее Тиньков занимался велоспортом.
"Да, болезнь оказалось долгая, сложная и противная. Если бы не моя спортивная подготовка, непонятно, как и бороться, так что занимайтесь спортом!" — написал предприниматель в Instagram.
"Не болейте и наслаждайтесь каждым днем своей жизни, это не повторится, за последние 14 месяцев в кровати я это понял", — добавил Тиньков.
Ранее появилась информация о том, что Михаил Горбачёв проводит время в одиночестве в своём доме, который предоставило ему государство на пожизненный срок.