Помощник Горбачёва рассказал, почему его бросили родственники

Ранее появилась информация о том, что Михаил Горбачёв проводит время в одиночестве в своём доме, который предоставило ему государство на пожизненный срок.

Бывшего политика не навещают родственники, поэтому самый близкий для него человек — помощник Павел Палажченко. По его словам, Горбачёв специально ограничил контакты из-за риска заразиться коронавирусом.