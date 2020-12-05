Ранее появилась информация о том, что Михаил Горбачёв проводит время в одиночестве в своём доме, который предоставило ему государство на пожизненный срок.
Бывшего политика не навещают родственники, поэтому самый близкий для него человек — помощник Павел Палажченко. По его словам, Горбачёв специально ограничил контакты из-за риска заразиться коронавирусом.
"А кто сейчас приезжает? Сейчас самолеты не летают. У него в начале марта будет 90-летие, но, видимо, собраться не удастся, поэтому придётся через интернет отмечать его юбилей. Думаем о том, как это сделать", — пояснил помощник Горбачёва.
Ещё недавно Панин грелся на ласковом солнышке Испании, а теперь с удивлением оглядывает просторы заснеженной родины.