Сразу несколько российских научных центров сегодня ведут разработки вакцин от коронавируса.
В параллельной разработке у российских ученых находится более десяти вакцин от COVID-19, рассказала сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала Россия 1.
Например, в новосибирском научном центре "Вектор", чья вакцина "Эпиваккорона" уже получила регистрационное удостоверение и сейчас проходит пострегистрационные испытания на добровольцах, продолжается разработка еще трех вакцин. Одна из них — комбинированная: сразу от гриппа и от коронавируса. Анна Попова очень надеется на успешность этих разработок.
Исследования ведутся также в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) и в Академии наук.
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