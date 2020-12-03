Попова рассказала, сколько вакцин от коронавируса ещё в разработке

Сразу несколько российских научных центров сегодня ведут разработки вакцин от коронавируса.

В параллельной разработке у российских ученых находится более десяти вакцин от COVID-19, рассказала сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала Россия 1.

Например, в новосибирском научном центре "Вектор", чья вакцина "Эпиваккорона" уже получила регистрационное удостоверение и сейчас проходит пострегистрационные испытания на добровольцах, продолжается разработка еще трех вакцин. Одна из них — комбинированная: сразу от гриппа и от коронавируса. Анна Попова очень надеется на успешность этих разработок.

Исследования ведутся также в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) и в Академии наук.

Президент России Владимир Путин сегодня поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой в ближайшее время приступить к масштабной вакцинации россиян. Прививка, по утверждению главы государства, будет бесплатной и добровольной.