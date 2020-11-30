Глава "Вектора" назвал срок окончания коронавирусной пандемии в России

Генеральный директор НИЦ "Вектор" Ринат Максютов уверен: коронавирусная пандемия закончится в 2021 году.
По его словам, сам вирус никуда не денется, останется с нами, но "пандемия отступит".
Выступая на онлайн-фестивале Science Bar Hopping, Максютов уточнил, что в течение 2021 года у нас будет выработан "достаточный коллективный иммунитет", поскольку прививки от covid получит, как минимум, половина населения страны.
Напомним, "Вектор", которым руководит господин Максютов, разработал вакцину "ЭпиВакКорона" и уже даже произвёл 35 тысяч доз, 30 тысяч из которых поступят, как пообещал руководитель НИЦ, "в гражданский оборот в декабре".
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