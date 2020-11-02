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Советник правительства Германии по COVID: пандемия продлится до лета

Вирусолог Кристиан Дростен, ученый-референт и советник правительства Германии по covid-19, считает, что пандемия коронавируса окончится не раньше 2021 года.

Советник правительства Германии по COVID: пандемия продлится до лета

По его словам, "остаётся надеяться", что, если удастся контролировать рост новых инфекций, ситуация может вернуться к норме к лету.

"Одно можно сказать наверняка: пандемия не закончится к Пасхе. Но летом, самое позднее, наша жизнь сможет существенно измениться к лучшему, если теперь мы сумеем контролировать число инфекций", — отметил немецкий специалист в интервью газете Neuen Osnabrücker Zeitung.

Чтобы добиться этого, считает врач, лучше всего было бы вести себя "так, как будто мы инфицированы и хотим защитить других от заразы".

"Параллельно можно думать наоборот: что другой человек заразился и что мы хотим защитить себя", — добавил он.

Напомним, что увеличение числа ежедневных случаев заражения коронавирусом в Германии вынудило правительство ввести с новые ограничения, которые будут действовать по крайней мере до 30 ноября:

  • бары, рестораны, театры, кинотеатры, бассейны и спортивные залы будут закрыты,
  • социальные контакты и частные встречи — ограничены,
  • пока детские сады и школы будут по-прежнему открыты, как и магазины, при условии соблюдения правил социальной дистанции.

К слову, главврач отделения вирусологии берлинской больницы Шарите считает правильным решение правительства держать школы открытыми во время заключения:

"в настоящее время в школах применяются более строгие профилактические меры и обязательное использование масок для лица, что поможет предотвратить инфекции".

Для справки:

  • В воскресенье число подтвержденных случаев covid-19 в Германии составило 532 930, из них 14 177 — за день.
  • Кроме того, Институт Роберта Коха сообщил о 29 новых смертях от этой болезни, в результате чего общее число смертей достигло 10 481 с начала вспышки.
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