Прогноз неутешителен: перечислены главные угрозы миру в 2021 году

Расследовательский центр "Квадрат" поделился результатами своего нового исследования по поводу наиболее актуальных угроз, опасение по поводу которых, наиболее остро чувствуется в мировом сообществе.

Работа тем более интересна, что эксперты "Квадрата" проанализировали и аналогичные исследования аналитических центров Stratfor, IASPS и CFR, которые считаются крупнейшими и самыми авторитетными "think tanks" в западном мире.

Забегая вперёд, стоит отметить, что большинство опасений связано с угрозами "большой войны", или тем, что может послужить её началом в самых разных вариациях.

Так, например, одним из самых актуальных "негативных сценариев" в исследовании "Квадрата" является "Дестабилизация и, возможно, попытка начала гражданской войны в США после выборов-2020".

К слову, еще один из самых "популярных страхов" в рамках исследования — это "стагнация мировой экономики, глобальный экономический кризис-2021 (возможность каскадного обрушения секторов мировой экономики)".

Это также вполне логично, поскольку карантинные мероприятия по всему миру уже изрядно обвалили экономику многих стран и глобальную экономику в целом. И когда это обрушение закончится, особенно с учетом "второй волны коронавируса", решительно непонятно.

Еще одно глобальное опасение — это "террористический акт с применением оружия массового поражения (включая "грязную бомбу") или использование искусственно модифицированных вирусов для запуска всемирной пандемии".

По понятным причинам это тоже про дальнейшую большую войну, поскольку политическая ситуация на текущий момент от любого такого теракта может перейти от состояния "гибридной войны" к войне вполне себе традиционной.

К такому же фактору casus belli можно отнести и следующее глобальное опасение — "Покушение (возможно, удачное) на крупного политика (президента военной или экономической державы, например) с последующим возложением вины на некое государство".

Учитывая "волны санкций", которые устраивают просто по факту неких бездоказательных подозрений на покушения то на перебежчика из российских спецслужб Скрипаля, то на "популярного политического блоггера" Навального, покушение на жизнь действительно крупного политика может вызвать такое обострение геополитической ситуации в мире, что последствия будут самыми радикальными.

Несколько выбивается из этого ряда "страх раздробленности", а именно "экономическое и геополитическое "раздробление" Европы".

Впрочем, даже на бытовом уровне такие страхи вполне понятны. Единая Европа стала в первую очередь для самих европейцев уже некоей данностью, краеугольным камнем в мировоззрении. К тому же, это просто удобно. Но в эпоху коронавируса европейские страны наглядно продемонстрировали, что данное единство может быть разрушено просто "по щелчку пальцев".

И вот уже вместо единой Европы мы наблюдаем множество изолированных государств, которые, при этом, еще и обостряют друг с другом полемику по политическим и экономическим вопросам.

Следующий по списку "глобальный страх" — "кибератаки на инфраструктурные, военные и энергетические объекты". И да, тема "русских хакеров" это только часть этого страха. В силу раскрученности в пропагандистских целях она наиболее на слуху. Но если просто посмотреть на самые крупные взломы последних нескольких лет, с обнародованием личных и кредитных данных тысяч людей, например, то становится понятно, что во-первых, хакеры есть не только в России, а во-вторых, если они взломают что-то действительно важное, то это может привести к техногенной катастрофе, а то и серии катастроф.

Тема экологии, а точнее экологических катастроф, как оказалось тоже входит в число серьезных массовых опасений. "Крупнейший экологический кризис (вероятнее всего — океанский или морской), связанный с аварией, сопровождаемой выбросом нефти и/или агрессивного химического соединения" — еще один негативный сценарий, которого боятся многие. Ну, и понятно, что после, например, "Фукусимы" такие опасения вполне актуальны. Поскольку "большая катастрофа" на море, практически мгновенно может перенестись и на сушу, и уже там иметь свои тяжелые последствия.

Еще одно опасение, связанное с возможным началом "большой войны" — это "Массовые беспорядки в странах первого, второго и третьего миров как ответ общества на любые политические решения и события, попытка протестной дестабилизации крупной ядерной державы".

Особенно характерно тут указание на "ядерную державу". Ну, да, никому не хочется наблюдать рядом с собой "обезьяну с гранатой", а тем более с ядерной бомбой. Это опять же может стать началом третьей мировой, после которой четвёртой уже не будет. Потому, что воевать будет попросту некому.

И многие из этого списка сводится, в общем-то, к следующему глобальному опасению: "Крупная война региональных держав в Евразии". Здесь, опять же, стоит отметить, что мир стал настолько тесно связан на межгосударственном уровне, что довольно быстро к региональным конфликтам подключаются боле крупные, глобальные игроки. И любой локальный военный конфликт рискует превратиться в большую войну, просто по факту распределения союзников, согласно договорам о защите, взаимопомощи и обороне.

Еще один негативный фактор довольно традиционен, это "Природные катаклизмы". Они пугают своей непредсказуемостью и неотвратимостью. И случаются такого рода катаклизмы регулярно, без всякого предупреждения.

На волне коронавируса, актуализировались и страхи массовых заболеваний. "Всемирная пандемия опасного вируса естественного происхождения с высокой вирулентностью и летальностью" — еще одно глобальное опасение, приведенное в исследовании "Квадрата".

И здесь, думается, ничего дополнительно пояснять не нужно. Мы, в целом, сейчас всей планетой находимся в данной ситуации. Правда, не стоит забывать, что у коронавируса все же относительно невысокая летальность, да и по поводу вирулентности в глобальном масштабе есть вопросы. В общем, может быть и хуже.

Ну, и закрывает этот список тоже, в общем-то уже традиционное опасение: "Первое боевое соприкосновение служащих военных подразделений ядерных держав в сторонних регионах (Китай-Индия, Китай-США, США-Россия, Индия-Пакистан) с эскалацией конфликта до угрозы применения ядерного оружия". И оно снова про большую, и, возможно, ядерную войну.

Вообще, понятно, что такого рода страхи присутствуют в массовом сознании в той или иной форме практически постоянно. Но настораживает тот факт, что сейчас большинство из этих опасений в той или иной форме сводятся к возможному началу глобальной войны.

Различаются тут только поводы к этой войне. Просто, когда коллективное бессознательное настолько целеустремленно боится одной, вполне определенной угрозы, невольно начинаешь ожидать именно такого развития событий.

Впрочем, всегда остается надежда на то, что разум и инстинкт самосохранения победят. Поскольку большая война в контексте ядерного оружия действительно станет для человечества последней. И в этой войне не будет победителей.