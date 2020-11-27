Количество предметов, которые сдаются в рамках основного государственного экзамена в школах, может сократиться до трёх. Два из них будут обязательными, а один — по выбору.
"Рособрнадзор предлагает сократить число сдаваемых предметов на ОГЭ с четырех до трёх", — цитирует ТАСС комментарий главы Рособрнадзора Анзора Мусаева.
Также он оценил возможность переноса даты экзаменов для учащихся девятых классов. Мусаев отметил, что в настоящее время ведомство не рассматривает данную меру, но она обсуждается в Минпросвещения РФ.
Ранее профсоюз работников образования "Учитель" обратился в Минпросвещения РФ с предложением отменить для девятиклассников ОГЭ, а ЕГЭ оставить только для тех, кто планирует поступать в вузы.
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