Профсоюз учителей просит отменить ВПР и ОГЭ

Профсоюз работников образования "Учитель" обратился в Минпросвещения РФ с предложением отменить для девятиклассников ОГЭ, а ЕГЭ оставить только для тех, кто планирует поступать в вузы. Также они просят об отмене выпускной проверочной работы (ВПР). Кроме того, профсоюз считает, что необходимо сократить учебный план, чтобы привести систему образования в "работоспособное состояние" в период пандемии.

В связи с переходом школ на дистанционное обучение педагоги, учащиеся и родители находятся в ситуации сильного напряжения.

"Проведение ОГЭ и ВПР — это большая организационная работа, обучение процедуре тестирования. А сейчас дети не успевают освоить даже базовые вещи", — считает оргсекретарь профсоюза "Учитель" Ольга Мирясова.

По словам учителей, система образования абсолютно не готова к переходу на дистанционное обучение. Из-за пандемии коронавируса большинство детей не сможет в нужном объёме освоить образовательную программу.