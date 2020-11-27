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Роспотребнадзор продлит ограничения для школ и детсадов до 2022 года

Общество

Санитарные правила по работе школ и детских садов в условиях распространения коронавируса продлят до 2022 года. Соответствующий проект постановления выпустила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Роспотребнадзор продлит ограничения для школ и детсадов до 2022 года

Постановление по работе образовательных организация было разработано ещё в июле. Изначально оно действовало до 1 января 2021 года.

Для предотвращения распространения COVID-19 запрещается проведение массовых мероприятий. Для того чтобы минимизировать контакты детей для них составлено разное по времени расписание. У каждого класса занятия проходят в отдельном. закреплённом за ним кабинете, сообщает РИА Новости.

В Минпросвещения сообщили, что более 70% российских школ работают очно. Решение переводить школьников на дистанционный формат обучения принимаются региональными властями в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Ранее Анна Попова заявила о том, что коронавирус будет приходить каждый год.

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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