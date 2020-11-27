Роспотребнадзор продлит ограничения для школ и детсадов до 2022 года

Санитарные правила по работе школ и детских садов в условиях распространения коронавируса продлят до 2022 года. Соответствующий проект постановления выпустила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Постановление по работе образовательных организация было разработано ещё в июле. Изначально оно действовало до 1 января 2021 года.

Для предотвращения распространения COVID-19 запрещается проведение массовых мероприятий. Для того чтобы минимизировать контакты детей для них составлено разное по времени расписание. У каждого класса занятия проходят в отдельном. закреплённом за ним кабинете, сообщает РИА Новости.

В Минпросвещения сообщили, что более 70% российских школ работают очно. Решение переводить школьников на дистанционный формат обучения принимаются региональными властями в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Ранее Анна Попова заявила о том, что коронавирус будет приходить каждый год.