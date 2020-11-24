Анна Попова: "Коронавирус будет приходить каждый год"

Коронавирус SARS-CoV-2 приобретает сезонный характер и скоро станет одним из сезонных респираторных вирусов, считает главный санитарный врач РФ Анна Попова. Вспышки заболевания будут наблюдаться в холодный сезон, заявила она в интервью агентству ТАСС.

Благодаря своевременно принятым мерам в России не циркулирует COVID-19 из Китая. У нас получил распространение европейский вариант вируса.

"Мы видим, что сезонность все более выраженная. В холодный период в Северном полушарии он был в Европе, в холодный период для Южного полушария он был в Южном полушарии. Это характеристика респираторных вирусов с выраженной сезонностью. Это говорит о том, что он будет, скорее всего, приходить каждый год, будет активничать в холодный период года", — добавила Попова.

Ранее вирусолог Виктор Зуев заявил о том, что российской вакцине от COVID-19 можно доверять.