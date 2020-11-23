Власти Петербурга объяснили, почему не переводят школьников на удалёнку

Родители петербургских школьников очень встревожены эпидемиологической ситуацией в городе. Решение властей о том, что дети могут учиться дома, если родители написали соответствующее заявление, многих не устраивает. На странице губернатора Александра Беглова в соцсети "ВКонтакте" жители Северной столицы ведут споры о плюсах и минусах дистанционного обучения.

"Уже почти 3000 зараженных за день. Какого еще ухудшения ждем? Когда будет решение о переводе школьников (в том числе и младшеклассников) на цикличное обучение? Или на дистанционку?" — спрашивают петербуржцы.

В петербургском Роспотребнадзоре считают, что перевод учащихся школ на удалённое обучение приведёт к тому, что они будут больше времени проводить в общественных местах, заявила глава ведомства Наталия Башкетова.

Стоит отметить, что 23 ноября суточное число заболевших коронавирусом в Петербурге приблизилось к отметке в 3 тысячи.