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Год ещё не кончился, а денег уже нет: россияне не пошли на распродажи

Традиционные ноябрьские распродажи, в числе которых — крупнейшая распродажа на AliExpress, в этом году провалились. По данным аналитиков, у россиян просто не осталось денег: даже в условиях скидок и низких цен они выделили из бюджетов на 45% меньше средств.

Год ещё не кончился, а денег уже нет: россияне не пошли на распродажи

Многие интернет-гиганты, к слову, явно почувствовали "спад": в 2020 году активно рекламировались по телевидению такие площадки, как Ozon, Wildberry и AliExpress. Многие эксперты сходятся во мнении, что гиганты рынка пытались привлечь новую аудиторию.

Однако ни реклама, ни скидки, ни попытки устроить акции и "черные пятницы" расшевелись спрос не смогли. По данным аналитиков "Сбериндекса", россияне потратили не просто на 45% меньше денег: те, кто всё-таки решил себя побаловать, целую неделю после распродажи тратили меньше.

Если говорить о спаде по категориям, то он не кажется таким уж большим:

  • — 2,2% для непродовольственных товаров;
  • — 5,4% для обуви, одежды и аксессуаров;
  • — 1,8% для товаров под стройку и ремонт.

Однако такие симптомы — тревожный знак: россияне не готовы покупать даже товары со скидкой. А значит, спрос балансирует не просто на тонкой грани, а буквально на волоске…

По материалам сайта finanz.ru.

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