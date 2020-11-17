"Экономика от весны не отошла": власти регионов перед сложным выбором

Недоволен остался работой связки "муниципальные власти — бизнесмены" глава Самарской области Дмитрий Азаров. Чиновник подчеркнул: если муниципалитеты не смогут проконтролировать, кто и как соблюдает меры борьбы с коронавирусом, придётся вводить режим ЧС.

Насколько реальны такие угрозы? И насколько вообще власти регионов оказались готовы к работе в условиях пандемии коронавируса?

Рассказывает Дмитрий Журавлёв, гендиректор Института региональных проблем. Только на сайте "Правда. Ру".

"Нет понимания, что предлагать"

"Это сложный вопрос. Почему? Потому что сложно найти его основу. Власти регионов получили вновь дополнительные полномочия. И это правильно. Потому что все равно из Москвы регулировать процесс невозможно. Процесс, как мы с вами еще весной говорили, сложный, необходим баланс, между Сциллой и Харибдой пройти надо. А в этой ситуации из Москвы не видать. Быть лоцманом для регионов, сидя в Москве, в этом бурном потоке, невозможно. И в этом смысле регионы готовы, по крайней мере более готовы, чем федерация, не потому что в федерации всё ужасно, а потому что федерация очень большая", — рассказывает Журавлёв.

Эксперт отмечает: если говорить о готовности что-то предложить, то со стороны губернаторов её нет не потому, что они плохие люди, а потому, что нет понимания: что предлагать?

"Экономика ещё от весны не отошла"

Пока мы наблюдаем, что власти стараются избегать локдаунов, Бурятия — единичный случай, продолжает Журавлёв. Но при этом количество заболевших растет, а к локдауну никто не готов.

"Не готовы не потому, что губернатор "плохой" или "хороший", и даже не потому, что "эффективная" или "неэффективная" власть в целом. Не готовы потому, что локдаун — это погром экономики, а она ещё от весны не отошла. Поэтому локдауна и нет, хотя показатели хуже, чем весной. Просто мы знаем уже на опыте весны и лета, чем это может закончиться", — уверен Журавлёв.

Региональная экономика, напоминает эксперт, менее цифровая и более реальная. Что может сделать, например, глава района? Сотрудников сельхозпредприятий по домам закрыть? Договорённость с бизнесом возможна только о материальной поддержке: районный бюджет пустой, а противодействие болезни — штука дорогая.

"Но при этом сам процесс. О чём будет договариваться? Чтобы они больше платили налогов? Об этом не договоришься. Чтобы они людей сажали на 1,5 метра? Тут договариваться не надо, надо указания дать, причем, вполне возможно, что не районного уровня", — уточняет Журавлёв.

"Азаров их напугать решил"

Азаров — губернатор не новый, человек явно неглупый. Поэтому его заявления можно рассмотреть как запугивание глав районов.

"Что могут главы района потребовать от своего бизнеса? Если у него оборотных средств мало, то он не будет пересаживать своих работников, у него денег нет. Если он может работать на "удалёнке", он с радостью без всяких понуканий пойдет на "удалёнку", потому что это дешевле. А если он не может, то он не может, потому что технология его работы не предполагает "удалёнку", — резюмирует Журавлёв.

И по-человечески Азарова можно понять: по сути, чиновники допустили безобразную ситуацию. Но результаты ограничены не только эффективностью чиновников, а в первую очередь объективными вещами, заключает эксперт.

Только на сайте "Правда. Ру".