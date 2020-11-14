Ограда проржавела, табличка стёрлась. Могилу Шаинского запустили

Смотрители Троекуровского кладбища удивляются заброшенному виду могилы знаменитого композитора.

Великий маэстро прожил длинную жизнь, богатую на творческие свершения. Композитор ушёл из жизни в 2017 году в возрасте 92 лет.

У Владимира Шаинского трое детей от трёх браков: Иосиф, Вячеслав и Анна.

Автор хитов "Чунга-Чанга", "На дальней станции сойду" и других оставил солидное наследство.

У композитора была недвижимость не только в России, но и за рубежом. По реестру Российского авторского общества композитор является правообладателем 500 музыкальных произведений.

Могила композитора огорожена простенькой проржавевшей оградкой, фотография от времени испортилась, надпись с именем стёрлась...