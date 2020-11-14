Смотрители Троекуровского кладбища удивляются заброшенному виду могилы знаменитого композитора.
Великий маэстро прожил длинную жизнь, богатую на творческие свершения. Композитор ушёл из жизни в 2017 году в возрасте 92 лет.
У Владимира Шаинского трое детей от трёх браков: Иосиф, Вячеслав и Анна.
Автор хитов "Чунга-Чанга", "На дальней станции сойду" и других оставил солидное наследство.
У композитора была недвижимость не только в России, но и за рубежом. По реестру Российского авторского общества композитор является правообладателем 500 музыкальных произведений.
Могила композитора огорожена простенькой проржавевшей оградкой, фотография от времени испортилась, надпись с именем стёрлась...
"Землицы насыпали и всё. Лежит словно бомж", — говорит в беседе с журналистом "Комсомольской правды" сотрудник погоста, на котором покоится немало знаменитостей.
Главным итогом завершившейся войны в Карабахе стал проигрыш альянса Турция – Великобритания и США, и это заметила даже Грузия.