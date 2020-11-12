Депутат оценил предложение коллеги повысить на 20% маткапитал

В Госдуме предложили с лета будущего года провести индексацию материнского капитала с лета 2021 года на 20%. Депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала "Правде. Ру" предложение коллеги.

Бессараб напомнила, что бюджет на период 2021 года и плановый период 2022–2023 годов уже сформированы. Внесены изменения и в бюджет пенсионного фонда, из которого, выплачивается сумма материнского капитала. И если с 2016-го по 2019-й годы действительно материнский капитал не индексировался, то в 2019 году он не только прошёл индексацию, но и по поручению президента стал выплачиваться при рождении первого ребёнка.

С 1 января 2020 года при рождении второго ребенка материнский капитал вырос на 150 тысяч рублей. В 2021 году рост материнского капитала на увеличение стоимости материнского капитала при рождении второго ребенка. Если первый родился 1 января 2020 года и позднее, стоимость на второго ребёнка составит 639 тысяч рублей. С 2022 года — 665 тысяч рублей. А с 2023 года — 691 тысячу рублей.

Это существенный рост, отметила парламентарий, поскольку идёт так же рост на процент инфляции, даже с опережением идёт рост не только материнского капитала, но и пособий по уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, от 3 до 7 лет. Пособие вырастет до размера одного минимального размера оплаты труда, если семья подпадает под критерий нуждаемости, получая сегодня пособие на ребенка в размере половины МРОТ.