Навальный веселится, называя Нарышкина "просто олухом"

Алексей Навальный назвал главу Службы внешней разведки России "просто олухом”.
Так "блогер всея Руси" прокомментировал слова Сергея Нарышкина о том, что он мог быть выбран Западом в качестве "сакральной жертвы".
Любопытно смотреть на то, как врёт глава СВР Нарышкин. Аж подергивается, понимая, что ничего, кроме смеха, эти его "секретные данные" не вызывают. Ну и очень грустно видеть во что превратилась российская разведка. Ею руководит просто олух, а любым их данным невозможно верить. pic.twitter.com/D5M6dxZwgV— Alexey Navalny (@navalny) November 6, 2020
Вероятно, активиста Навального возмутили слова главы СВР про то, что протестное движение в России "полностью сократилось и приближается к нулю.”
В ответ блогер написал, что ему "надоело смеяться”:
В Кремле какое-то обострение сегодня. Забавно, что они в один день выпускают Нарышкина, сообщающего о том, что меня отравили страны НАТО. И МВД с историей о том, что отравления не было. Видимо, страны НАТО уговорили меня сесть на смертельную диету. 🤦♂️ pic.twitter.com/kdqqbLXFIN— Alexey Navalny (@navalny) November 6, 2020
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