Навальный веселится, называя Нарышкина "просто олухом"

Алексей Навальный назвал главу Службы внешней разведки России "просто олухом”.

Так "блогер всея Руси" прокомментировал слова Сергея Нарышкина о том, что он мог быть выбран Западом в качестве "сакральной жертвы".

Любопытно смотреть на то, как врёт глава СВР Нарышкин. Аж подергивается, понимая, что ничего, кроме смеха, эти его "секретные данные" не вызывают. Ну и очень грустно видеть во что превратилась российская разведка. Ею руководит просто олух, а любым их данным невозможно верить. pic.twitter.com/D5M6dxZwgV — Alexey Navalny (@navalny) November 6, 2020

Вероятно, активиста Навального возмутили слова главы СВР про то, что протестное движение в России "полностью сократилось и приближается к нулю.”

В ответ блогер написал, что ему "надоело смеяться”: