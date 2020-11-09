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Навальный веселится, называя Нарышкина "просто олухом"

Алексей Навальный назвал главу Службы внешней разведки России "просто олухом”.

Навальный веселится, называя Нарышкина "просто олухом"

Так "блогер всея Руси" прокомментировал слова Сергея Нарышкина о том, что он мог быть выбран Западом в качестве "сакральной жертвы".

Вероятно, активиста Навального возмутили слова главы СВР про то, что протестное движение в России "полностью сократилось и приближается к нулю.”

В ответ блогер написал, что ему "надоело смеяться”:

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