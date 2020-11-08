Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин впервые раскрыл тайну одного совещания с участием представителей иностранных спецслужб.
Сергей Нарышкин объяснил в интервью Дмитрию Киселёву, что совещание состоялось на территории одной из стран НАТО.
По словам Сергея Евгеньевича, на встрече обсуждался вопрос о том, каким образом поддержать или оживить протестное движение в России, которое "совсем скукожилось".
Нарышкин объяснил, что среди прочих предложений было выдвинуто необычное решение.
"В качестве одного из вариантов, одного из механизмов на серьёзном уровне обсуждался вопрос о так называемой сакральной жертве. Причем говорилось о том, что лучше бы эта сакральная жертва была из числа лидеров оппозиции", — объяснил Сергей Евгеньевич.
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