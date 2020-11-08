Нарышкин: "На серьёзном уровне обсуждался вопрос о "сакральной жертве"

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин впервые раскрыл тайну одного совещания с участием представителей иностранных спецслужб.

Сергей Нарышкин объяснил в интервью Дмитрию Киселёву, что совещание состоялось на территории одной из стран НАТО.

По словам Сергея Евгеньевича, на встрече обсуждался вопрос о том, каким образом поддержать или оживить протестное движение в России, которое "совсем скукожилось".

Нарышкин объяснил, что среди прочих предложений было выдвинуто необычное решение.