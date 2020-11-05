Президент США Дональд Трамп заявил о намерении оспорить результаты выборов в тех штатах, где предварительно побеждает его соперник Джо Байден.
"Мы юридически оспорим все недавние штаты, на которые претендует Байден, за мошенничество на выборах и мошенничество на выборах на уровне штата. Множество доказательств — просто посмотрите СМИ. Мы выиграем!" — написал Трамп в "Твиттере".
В ответ на это заявление в штабе Байдена парировали, что иски Трампа по поводу подсчёта голосов безосновательны.
Через несколько минут штаб действующего президента США заявил о случаях нелегитимного голосования в Неваде. В сообщении также содержится информация об обращении к окружному судье прекратить подсчёт незаконных голосов.
На восемь часов вечера по московскому времени в президентской гонке лидирует Джо Байден. У него 264 голоса выборщиков из 270 достаточных для победы. У его соперника Дональда Трампа — 214.
Результат выборов — неокончательная победа Трампа и полный, очевидный, эпический провал демократов с их марионеточной социологией. США готовятся к "Майдану"...