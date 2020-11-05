Борьба Трампа и Байдена за кресло президента США переходит в суды

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении оспорить результаты выборов в тех штатах, где предварительно побеждает его соперник Джо Байден.

"Мы юридически оспорим все недавние штаты, на которые претендует Байден, за мошенничество на выборах и мошенничество на выборах на уровне штата. Множество доказательств — просто посмотрите СМИ. Мы выиграем!" — написал Трамп в "Твиттере".

В ответ на это заявление в штабе Байдена парировали, что иски Трампа по поводу подсчёта голосов безосновательны.

Через несколько минут штаб действующего президента США заявил о случаях нелегитимного голосования в Неваде. В сообщении также содержится информация об обращении к окружному судье прекратить подсчёт незаконных голосов.

На восемь часов вечера по московскому времени в президентской гонке лидирует Джо Байден. У него 264 голоса выборщиков из 270 достаточных для победы. У его соперника Дональда Трампа — 214.