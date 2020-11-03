Почти половина россиян считает онлайн-собеседование удобным

Государственный портал по поиску работы опросил более восьми тысяч совершеннолетних россиян из всех регионов страны. Соискателям вакансий задали вопрос: считаете ли вы онлайн-собеседование комфортным для себя?

Большинство опрошенных ответили, что дистанционное собеседование им удобно.

"47% респондентов ответили положительно, отметив, что это экономит время на дорогу и есть возможность пройти несколько собеседований за пару часов. В то время как каждому пятому (20%) домашняя обстановка не позволяет настроиться на рабочий лад. Мешают родственники, домашние животные, нет подходящего места для видеообращения. Если будет выбор: пройти собеседование онлайн или приехать на личную встречу, то большинство 45% все-таки предпочтет личное общение, 26% выберут дистанционный формат", — говорится в результатах исследования госпортала Минтруда "Работа в России".

Участники опроса также перечислили недостатки такой формы собеседования