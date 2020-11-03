Государственный портал по поиску работы опросил более восьми тысяч совершеннолетних россиян из всех регионов страны. Соискателям вакансий задали вопрос: считаете ли вы онлайн-собеседование комфортным для себя?
Большинство опрошенных ответили, что дистанционное собеседование им удобно.
"47% респондентов ответили положительно, отметив, что это экономит время на дорогу и есть возможность пройти несколько собеседований за пару часов. В то время как каждому пятому (20%) домашняя обстановка не позволяет настроиться на рабочий лад. Мешают родственники, домашние животные, нет подходящего места для видеообращения. Если будет выбор: пройти собеседование онлайн или приехать на личную встречу, то большинство 45% все-таки предпочтет личное общение, 26% выберут дистанционный формат", — говорится в результатах исследования госпортала Минтруда "Работа в России".
Участники опроса также перечислили недостатки такой формы собеседования
"К недостаткам удалённого собеседования россияне относят возможные проблемы с качеством связи и необходимость думать о поиске подходящего фона за спиной или тихого спокойного места. 27% россиян высказали мнение, что в будущем практически все работодатели перейдут на дистанционный формат. 43% считают, что онлайн-собеседование вполне может заменить первый этап собеседования. И 30 % респондентов уверены, что большинство собеседований всё равно будет проводиться при личной встрече", — отмечается в исследовании.
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