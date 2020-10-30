Хотя российские власти неоднократно заявляли, что дополнительных жёстких "ковидных" мер вводить не собираются, соотечественники, наученные весенним карантином, бросились делать закупки впрок.

Пятая часть участников опроса закупаются товарами первой необходимости.

"Примерно треть россиян, готовясь к новым ограничительным мерам из-за коронавируса, начала впрок закупать товары. 20 процентов опрошенных начали скупать товары первой необходимости, а 12 процентов — товары из других категорий, если закроются непродовольственные магазины", — говорится в результатах исследования агрегатора объявлений "Юла" и агентства ResearchMe.

Значительная часть опрошенных граждан начала покупать самое необходимое, экономя деньги.

"После начала введения осенью в российских регионах ограничений 51 процент участников опроса стал чаще совершать покупки в своём районе. При этом около 40 процентов респондентов заявили, что вынуждены начать экономить и стараются покупать самое необходимое. Тенденция высокого спроса на некоторые виды товаров наблюдается с весны во время введения первых ограничительных мер", — отмечается в результатах опроса 1600 совершеннолетних россиян из городов-милионников.