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Регионам предрекли новые "ковидные" скандалы и отставки

На фоне пандемии в регионах могут последовать отставки губернаторов и их подчинённых по примеру экс-главы Камчатки Владимира Илюхина, который покинул пост из-за критики по поводу недостаточных мер по борьбе с коронавирусом.

Регионам предрекли новые "ковидные" скандалы и отставки

Издание "Ура.ру" опубликовало список из 19 регионов, где не хватает врачей и 11 субъектов, где нет коек для лечения инфицированных. В списках есть богатые регионы — Москва, Московская и Ленинградская области, Татарстан и традиционно хорошо финансируемая Чечня.

"За последние дни в регионах случилось несколько скандалов из-за проблем в лечении пациентов с "ковидом". В Курганской области врачи в письме сообщили Путину о "коллапсе" в медицине. В Ростовской области СМИ сообщили о гибели пациентов из-за перебоев с подачей кислорода. В Омске несколько машин скорой помощи с пациентами в тяжелом состоянии подъехали к зданию областного минздрава, чтобы обратить внимание на проблему нехватки мест в больницах", — напомнил телеграмм-канал издания "Ура.ру".

Специалисты отмечают, что количество таких скандалов может возрасти, так как глава государства распорядился послать в регионы комиссии.

"Нужно послать туда эти комиссии и посмотреть на месте, что там происходит", — сказал накануне Владимир Путин, вспомнив просьбы врачей в регионах прислать федеральные комиссии, чтобы сравнить реальное положение дел с официальными данными местных чиновников.

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