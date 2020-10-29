Магомеда Исмаилова, российский боец ММА, резко, не стесняясь в выражениях, ответил Ксении Собчак, ранее заявившей, что она поддерживает президента Франции Эммануэля Макрона в его критике ислама.
Исмаилов, как многие представители мусульманского мира, включая главу Чечни Рамзана Кадырова, считает, что французский лидер - исламофоб, пытающийся оскорбить чувства верующих людей.
Собчак же он указал на то, что оскорбление - это не проявление свободы слова:
видео из инстаграм Магомеда Исмаилова
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