Боец ММА, не выбирая выражений, объяснил Собчак, в чём она не права

Магомеда Исмаилова, российский боец ММА, резко, не стесняясь в выражениях, ответил Ксении Собчак, ранее заявившей, что она поддерживает президента Франции Эммануэля Макрона в его критике ислама.

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Исмаилов, как многие представители мусульманского мира, включая главу Чечни Рамзана Кадырова, считает, что французский лидер - исламофоб, пытающийся оскорбить чувства верующих людей.

Собчак же он указал на то, что оскорбление - это не проявление свободы слова:

видео из инстаграм Магомеда Исмаилова