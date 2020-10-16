31 декабря будет выходным днём, но с 2021 года

Председатель правительства России подписал постановление, по которому в 2021 году 31 декабря станет выходным днём.

Это оговаривается в документе за подписью Михаила Мишустина о переносе выходных дней в следующем году.

Ближайшие новогодние каникулы продлятся десять дней, четыре дня отдыха подряд будет в ноябре.

"2 и 3 января и так были бы нерабочими днями, поскольку выпадают на субботу и воскресенье. В итоге выходные дни перенесли на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря. Всего новогодние праздники продлятся десять дней с 1 по 10 января. Помимо этого, в 2021 году россиян ждут еще шесть праздничных периодов: четыре выходных с 4 по 7 ноября и по три дня в феврале (21-23), марте (6-8), мае (1-3, 8-10) и в июне (12-14)", — пояснили в пресс-службе кабмина.

Ранее сообщалось, что женщинам больше, чем мужчинам нравится, что 31 декабря станет выходным.