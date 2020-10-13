Половина россиян высказалась за выходной день 31 декабря

Женщинам больше, чем мужчинам нравится идея выходного в последнем дне в году. Многие соотечественники считают, что 31 декабря и так никто толком не трудится.

"Почти половина россиян (48%) положительно относится к предложению сделать 31 декабря выходным днём. Отрицательно относятся к этой инициативе порядка 14% респондентов, а 36% опрошенных безразлично, будет ли 31 декабря выходным. Положительное отклики чаще давали женщины, чем мужчины (52% против 43%)", -говорится в данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Последний день в году удобен для того, чтобы не торопясь подготовиться к Новому году.

"Людям нужно время, чтобы спокойно подготовиться к празднику (37%), в этот день никто толком не работает (25%), людям требуется больше выходных (12%), выходной день предоставит возможность больше времени провести с семьёй (11%)", — отмечается в исследовании.

Среди пессимистически настроенных участников опроса есть и те, которые считают длинные выходные причиной пьяных драк.