Мурашко: в состоянии стресса находятся до 70% работающих россиян

70 процентов соотечественников, находящихся на рабочих местах, подвергаются различным стрессам. Высоко число россиян, которые имеют факторы риска заболеваний, не связанных с инфекциями.

Об этом заявил глава здравоохранительного ведомства РФ.

"Около 80% работающего населения имеют более одного из факторов риска для неинфекционных заболеваний. Это избыточное потребление алкоголя, табака, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни. В России, по данным Научно-исследовательского института медицины и труда, до 70% работающего населения находится в состоянии стресса различной степени", — заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Наиболее тяжёлый урон алкоголь наносит мужской части населения страны. Нужна мотивация на проведение неопасного для здоровья отдыха.