Мурашко: в состоянии стресса находятся до 70% работающих россиян

70 процентов соотечественников, находящихся на рабочих местах, подвергаются различным стрессам. Высоко число россиян, которые имеют факторы риска заболеваний, не связанных с инфекциями.
Об этом заявил глава здравоохранительного ведомства РФ.
"Около 80% работающего населения имеют более одного из факторов риска для неинфекционных заболеваний. Это избыточное потребление алкоголя, табака, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни. В России, по данным Научно-исследовательского института медицины и труда, до 70% работающего населения находится в состоянии стресса различной степени", — заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Наиболее тяжёлый урон алкоголь наносит мужской части населения страны. Нужна мотивация на проведение неопасного для здоровья отдыха.
"Влияние алкоголя — нами чётко оценено — оно просто колоссальное, особенно на мужское население, в меньшей степени на женщин, но тем не менее блок этот также весом. Показатели смертности мужчин и женщин в возрасте до 40 лет различаются в два раза. Показатели смертности выравниваются у мужчин и женщин только после 65 лет", — сказал министр на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
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