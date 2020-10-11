Анимационный фильм Андрея Хржановского продолжает покорять фестивали

Произведение живого классика отечественной анимации Андрея Хржановского по мотивам повести Гоголя "Нос" на музыку оперы Шостаковича назвали одним из грандиозных культурных событий 2020 года.

Картина "Нос, или Заговор "не таких" получила приз за вклад в кинематограф на 31-м фестивале "Кинотавр". Фильм Хржановского получил также награду "Выбор жюри" на анимационном фестивале в городе Анси во Франции.

Замысел фильма, по признанию 80-летнего Хржановского, он вынашивал около полувека. Наконец зрителям была представлена картина, посвященная новаторам в искусстве. В водовороте исторических событий действуют такие персонажи, как Николай Гоголь и Михаил Булгаков, режиссер Всеволод Мейерхольд и композитор Дмитрий Шостакович.

"Гоголь — гениальный мастер монтажа. Многие его произведения — готовая раскадровка анимационного фильма", — отметил Андрей Хржановский.

Хржановский известен своим пристрастием к сочетанию разных техник и разных видов искусства в своих картинах. Его новая картина находится на стыке литературы, музыки и коноискусства.

Критики отмечают, что фильм "Нос, или Заговор "не таких" режиссер-мультипликатор создал в смешанном стиле. Мастер анимационного искусства работает сначала в манере книжной иллюстрации, затем переходит к примитивистскому детскому рисунку. Завершается картина намеками на авангардную живопись и пропагандистский плакат.