В детсаду Махачкалы отравились 36 детей

В детсаду Махачкалы острую кишечную инфекцию подхватили 36 детей, ещё шесть детей, не связанных с этим дошкольным учреждением, госпитализированы с аналогичными симптомами.

"В республиканский кожно-венерологический диспансер в Махачкале за сутки поступили 42 ребенка с острой кишечной инфекцией. Из них 36 детей поступили из дошкольных образовательных учреждений, четверо школьники и двое детей, не посещающие детский сад. Состояние больных оценивается как легкой и средней степени тяжести", — сообщил Минздрав Дагестана.

Региональное подразделение Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование по факту отравления детей.