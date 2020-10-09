В детсаду Махачкалы отравились 36 детей

В детсаду Махачкалы острую кишечную инфекцию подхватили 36 детей, ещё шесть детей, не связанных с этим дошкольным учреждением, госпитализированы с аналогичными симптомами.
"В республиканский кожно-венерологический диспансер в Махачкале за сутки поступили 42 ребенка с острой кишечной инфекцией. Из них 36 детей поступили из дошкольных образовательных учреждений, четверо школьники и двое детей, не посещающие детский сад. Состояние больных оценивается как легкой и средней степени тяжести", — сообщил Минздрав Дагестана.
Региональное подразделение Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование по факту отравления детей.
"Управление Роспотребнадзора по Дагестану зарегистрировало групповую заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди воспитанников детского сада №41 Махачкалы. Специалисты приступили к санитарно-эпидемиологическому расследованию. Отобраны материалы от больных и работников пищеблока детского учреждения, взяты пробы с объектов внешней среды, водопроводной воды, остатков готовой пищи, сырья, продуктов питания для лабораторного исследования", — говорится в сообщении ведомства.
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