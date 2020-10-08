Минстрой: Вторая волна коронавируса не остановит стройки в России

В Минстрое РФ заверили, что вторая волна пандемии не приведёт к остановке российских строек.
"Мы разработали ряд мер безопасности на строительных площадках, которые будут применены в случае второй волны. Поэтому могу сказать, если это произойдет, стройки останавливаться не будут", — заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин на заседании комитета Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН), слова которого приводятся в сообщении замминистра.
Замминистра вошёл в комитет ООН по городскому развитию, жилищной политике и землепользованию
"В четверг Никита Стасишин вошел в комитет ООН по городскому развитию, жилищной политике и землепользованию от России. Разработанные в РФ финансовые и юридические механизмы, направленные на повышение качества жилищно-коммунальных услуг и формирование комфортной городской среды, будут использованы в рамках регионального сотрудничества и обмена опытом со странами-членами ЕЭК ООН", — говорится в сообщении пресс-службы Минстроя.
На встрече с канцлером Германии экс-кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила у Ангелы Меркель денег.