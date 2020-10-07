Анатолий Чубайс заявил, что заразился коронавирусом после командировки

Чубайс сообщил на своей странице в соцсети, что заразился после командировки коронавирусом.

"Новости сегодня такие. После командировки получил положительный тест на "ковид". Есть небольшая температура и кашель. Перешёл на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется. Компания продолжает работу в удалённом формате. Нельзя недооценивать опасность заражения коронавирусом. Берегите себя, носите маски и перчатки", — написал глава госкорпорации "Роснано" Анатолий Чубайс на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

Ранее сообщалось, что под редакцией Анатолия Чубайса вышел учебник для студентов вузов, а также для действующего инженерного и менеджерского состава предприятий отрасли по возобновляемой энергетике в Российской Федерации.

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс отметил уникальность нового учебного пособия. В книге рассматривается вклад России в смягчение изменений климата, цели и перспективы развития ВИЭ в нашей стране.