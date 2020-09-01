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В России вышел учебник под редакцией Анатолия Чубайса

Экономика

Под редакцией Анатолия Чубайса вышел учебник по возобновляемой энергетике в Российской Федерации.

В России вышел учебник под редакцией Анатолия Чубайса

"Группа "Роснано" совместно с издательством "Точка.Digital" и Ассоциацией развития возобновляемой энергетики представили учебное пособие "Развитие возобновляемой энергетики в России: технологии и экономика" под общей редакцией Чубайса.

Учебник, созданный при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) "Роснано", предназначен для студентов вузов, а также для действующего инженерного и менеджерского состава предприятий отрасли. В учебном пособии рассматривается вклад России в смягчение изменений климата, цели и перспективы развития ВИЭ в нашей стране", — говорится в сообщении пресс-службы "Роснано".

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс отметил уникальность нового учебного пособия.

"За последние два года в теме возобновляемой энергетики в стране произошел фундаментальный разворот, возникла полноценная новая отрасль. На основе ВИЭ введено более 1,7 тыс. МВт новых мощностей, к 2024 году эта цифра достигнет не менее 5,4 тыс. МВт. Одновременно в России создается целый отраслевой кластер, включающий не только генерацию, но и промышленность, науку и образование; в этих четырех сегментах отрасли к 2024 году будет создано 12 тыс. рабочих мест.

Это означает, что надо вводить описание современных технологических решений и экономики с учетом сложившихся правил российского рынка. Я рад, что мы успели завершить эту большую работу к началу учебного года", — отметил Чубайс. 

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