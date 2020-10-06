В нескольких субъектах федерации детям не оказывают помощь детям, которые медленно умирают, мучаясь и страдая. Отсутствуют даже списки детей, которым паллиативная помощь необходима, заявила детский омбудсмен.

"Большие масштабы России порой играют с нами злую шутку, когда речь идет о тысячах детях, которые нуждаются в паллиативной помощи. И мы сегодня говорим, что есть регионы, где практически на нуле помощь этим детям, вопрос этот не поднимается даже на самом нулевом первом уровне, когда не составляются списки этих детей", — сказала уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".